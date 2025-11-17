بشریٰ بی بی سکیورٹی خطرہ، تحقیقات ہونی چاہئے ،خواجہ آصف
عمران کی اہلیہ جنرل(ر)فیض کیلئے کام کرتی تھیں، جو فیڈ کیا جاتا آگے بتاتی تھیں پیرنی پڑھی لکھی نہیں اگر پڑھی ہے تو شاید نوسر بازی میں پی ایچ ڈی ہوگی، انٹرویو
سیالکوٹ(آئی این پی )وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اکانومسٹ کی خبر درست ہے ، اکانومسٹ کوئی عام جریدہ نہیں، مستند خبر دیتا ہے ، زیادہ چالاک آدمی پچھلی عمر میں ایسے ہی خوار ہوتا ہے ، بشری ٰبی بی سکیورٹی خطرہ ہے ، معاملے کی تحقیقات ہونی چاہئے ۔ ٹی وی سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ اکانومسٹ جریدے کی خبر سے اخذ کیا بشریٰ بی بی جنرل (ر)فیض کیلئے کام کرتی تھیں، ان کو جو فیڈ کیا جاتا تھا وہ آگے بانی پی ٹی آئی کو بتاتی تھیں وہ دوسرے تیسرے روز سچ ثابت ہو جاتا تھا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سرامک تھا، جو اسٹین کیا گیا، بانی پی ٹی آئی لالچی آدمی تھا، بشریٰ بی بی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کا مکمل کنٹرول جنرل (ر) فیض اور باجوہ کے پاس تھا، اس عورت کا سارا کچا چٹھا بانی کو جنرل عاصم منیر نے بطور آئی ایس آئی چیف لکھ کے دیا تھا، جس پر بانی پی ٹی آئی ناراض ہوئے اور جنرل عاصم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ سٹوری کا سارا بیک ڈراپ ہے ، چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ کریں گے ضرور کریں، اگر نہ کیا تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری ثابت نہیں ہوگی، پاکستان کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہوا ہے ، اس خاتون کو طاقت کیلئے لانچ کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں بینچ بنا کر فیصلے کیے ، ججز بیانات دیتے رہے اور پھر نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، پی ٹی آئی والے اس کو بہت عقلمند سمجھتے تھے جس کو ایک عورت نے بیچ ڈالا، بانی پی ٹی آئی کو ٹپ مل جاتی تھی باقی پیسہ گوگی باہر لے گئی، پیرنی کے پاس جو حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پڑا ہوگا، میرے خیال سے پیرنی شاید پڑھی لکھی بھی نہیں اگر پڑھی ہے تو شاید نوسر بازی میں پی ایچ ڈی کی ہوگی، اس مذاق کی قیمت پاکستان کو نہیں بلکہ ذمہ دار کرداروں کو ادا کرنی چاہئے ۔