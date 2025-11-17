معروف صحافی نجم سیٹھی دنیا میڈیا گروپ سے منسلک
انتہائی باخبر اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بات کرنیوالے تجزیہ کار ہیں دنیا نیوز پر تین روز جمعہ،ہفتہ اور اتوار کو رات10بجے پروگرام کیا کرینگے
لاہور(دنیانیوز)چڑیا دنیا کی منڈیر پر بیٹھ گئی، ملک کے نامی گرامی صحافی ، تجزیہ کار، فرائیڈے ٹائمز کے مدیر اعلیٰ، ڈیلی ٹائمز کے سابق مدیر نجم سیٹھی دنیا میڈیا گروپ سے منسلک ہوگئے ، نجم سیٹھی کے تجزیے بین الاقوامی تعلقات ، جغرافیائی سیاست ، سیاسی تاریخ اور وسیع ذاتی تجربات کے باعث منفرد اسلوب کے حامل ہیں ، نجم سیٹھی انتہائی باخبر اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے والے تجزیہ کار ہیں۔ نجم سیٹھی معروف انگریزی جریدے اکانومسٹ کے ساتھ بھی وابستہ رہے ۔
الیکٹرانک میڈیا میں اپنے ذرائع کو ایک منفرد نام دینے کا کریڈٹ بھی نجم سیٹھی کو جاتا ہے ، نجم سیٹھی اپنے کالموں اور ٹی وی پروگراموں میں ہمیشہ اپنی ایک مخبر چڑیا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ چڑیا ہمیشہ اقتدار کی غلام گردشوں میں جنم لینے والی کہانیوں کی خبر لا تی ہے ،نجم سیٹھی دنیا نیوز پر ہفتے میں تین روز جمعہ،ہفتہ اور اتوار کو رات دس بجے پروگرام کیا کریں گے ،سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سینکڑ وں صارفین نے نجم سیٹھی کو دنیا نیوز سے وابستہ ہونے پر خیرسگالی کے پیغامات بھیجے ہیں جبکہ دنیا میڈیا گروپ کی انتظامیہ نے انہیں خوش آمدید کہاہے ۔