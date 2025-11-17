صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر نے کہا ہے کہ برطانوی جریدے نے بشریٰ بی بی بارے تفصیل بیان کرکے بانی پی ٹی آئی کی بے نامی حکمرانی کو بے نقاب کر دیا ۔

 عمرانی دور حکومت میں بھی یہ چرچا عام تھا کہ پنکی پیرنی جادو ٹونہ اور گوشت پھینکنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ رانا فارم ہاؤس میں ہفتہ وار کھلی کچہری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نہ کوئی سیاسی جماعت تھی اور نہ اب ہے بلکہ یہ ایک جتھہ ہے ۔افغان مذاکرا ت کے حوالے سے رانا تنویر حسین نے کہا کہ ہم نے افغانستان کو وارننگ دی ہے کہ وہ باز آجائیں ورنہ اندر گھس کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے ۔ 

