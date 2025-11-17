امن و رواداری سندھ کی پہچان
کراچی (اے پی پی) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ برداشت انسانیت کی سب سے بڑی طاقت ہے ۔
اتوار کو برداشت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ امن، رواداری اور ہم آہنگی سندھ کی سرزمین کی پہچان ہے ، مختلف ثقافتوں کی قدر کرنا ہی ہم آہنگی کا اصل جوہر ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ متنوع نظریات اور ثقافتوں کا امتزاج پاکستان کی خوبصورتی ہے ۔معاشرے نفرت اور عدم برداشت سے کمزور ہوتے ہیں۔اختلاف رائے کو برداشت کرنا پرامن معاشرے کی بنیاد ہے ۔وزیر اعلی سندھ نے کہا کہ دوسروں کے خیالات اور طرز زندگی کا احترام ہی ترقی کا راستہ ہے ۔رواداری اور احترام کے جذبات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔