کوٹلی :سکریپ کی دکان میں دھماکا، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

  • پاکستان
کوٹلی :سکریپ کی دکان میں دھماکا، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

کوٹلی (این این آئی)آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں سکریپ کی دکان میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔

 مقامی ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی منتقل کردیا گیا ، سکیورِٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔مقامی افراد کے مطابق کچرا اٹھانے والے بچے غلطی سے مائن اٹھا کر دکان پر لائے جو بعد ازاں پھٹ گئی، مقامی رہائشیوں کے مطابق ایل او سی کے قریب بچھائے مائنز دریا میں بہہ کر کوٹلی کی جانب آجاتے ہیں۔

