شیخوپورہ :لیگی رہنما پر تشدد، سابق ایس ایچ او کیخلاف مقدمہ درج
شاہ فیصل نے 3 اہلکاروں سے ملکر مون خان کو ماراپیٹا اور حوالات میں بند کیاتھا ایس پی انویسٹی گیشن اور آر پی او نے واقعہ کی چھان بین کی ، الزامات درست نکلے
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما رانا ممتاز محمود مون خان تشدد کیس کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد سابق ایس ایچ او تھانہ صدر انسپکٹر شاہ فیصل کے خلاف 9 مختلف دفعات کے تحت تھانہ بی ڈویژن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعہ کے بعد انسپکٹر شاہ فیصل کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا تھا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر شیخوپورہ کی باغ چوکی میں کرپشن کے الزامات کی شکایت پر ایس ایچ او شاہ فیصل نے تین اہلکاروں کی مدد سے لیگی رہنما رانا ممتاز محمود مون خان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور حوالات میں بند کردیا۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد ڈی پی او نے فوری طور پر ایس ایچ او کو معطل کیا۔بعد ازاں واقعے کی انکوائری ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں تین رکنی ٹیم نے کی، جبکہ آر پی او شیخوپورہ رینج نے بھی الگ سے مون خان تشدد کیس کی چھان بین کی۔ انکوائری رپورٹ میں رانا ممتاز محمود مون خان کے الزامات درست ثابت ہونے پر انسپکٹر شاہ فیصل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔