ایکس سروس مین سوسائٹی کا 27ویں آئینی ترمیم کا خیرمقدم
چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے عہد ہ ، فیڈرل آئینی عدالت کے قیام کی حمایت بیواؤں کی پنشن کم از کم اجرت سے کم نہیں ہونی چاہیے ، لیفٹیننٹ جنرل(ر)عبدالقیوم
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے اپنے 64ویں اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے تحت متعارف کی گئی حالیہ دفاعی اصلاحات کا خیرمقدم کیا ہے ،راولپنڈی میں اجلاس کی صدارت لیفٹیننٹ جنرل(ر)عبدالقیوم نے کی، اجلاس میں ایڈمرل ریٹائرڈ عبدالعلیم، کموڈو(ر)رارشد خان، عزیز احمد اعوان کے علاوہ ملک بھر سے مسلح افواج، سیکنڈ لائن فورسز اور دفاعی محکموں کے ریٹائرڈ افسران و جوانوں نے شرکت کی۔مقررین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے عہدے کے قیام کو خو ش آ ئند قرار دیا اور فیڈرل آئینی عدالت کے قیام کی بھی حمایت کی۔ سوسائٹی نے کہا چونکہ فوجی اہلکار کم عمری میں ریٹائر ہوتے ہیں، اس لیے سرکاری محکموں میں ان کی میرٹ پر مستقل بنیادوں پر تقرری کا مخصوص کوٹہ رکھا جائے ، شہدا کی بیواؤں کی پنشن ملک کی کم از کم اجرت سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے ۔