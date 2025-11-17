چانڈکا میڈیکل کالج :لائبری کی چھت کا پلستر گرگیا، ایک طالبعلم زخمی
لاڑکانہ(این این آئی) چانڈکا میڈیکل کالج کی لائبریری کی چھت کا پلستر گرنے سے ایک طالبعلم زخمی ہو گیا۔
ترجمان بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر نصرت شاہ کی جانب سے چانڈکا میڈیکل کالج کی لائبریری کی چھت کا پلستر گرنے کا نوٹس لیا گیا ہے ۔ حادثے میں تیسرے سال کا طالبعلم منصور ابڑو زخمی ہوا ہے ۔ جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جہاں اسے طبی امداد دی گئی۔ترجمان نے کہا کہ حادثے سے متعلق یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کل تک رپورٹ طلب کی گئی ہے جبکہ لائبریری کو فی الحال طلبا کے لیے بند کر دیا گیا ہے ۔