صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی عمران خان سے متعلق ای میلز سامنے آگئیں

  • پاکستان
جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی عمران خان سے متعلق ای میلز سامنے آگئیں

اسلام آباد(این این آئی)مشہور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق ای میلز سامنے آگئیں،جیفری ایپسٹین کی ای میلز سامنے پر دنیا بھر میں تہلکہ مچااور اب انکشاف ہوا ہے کہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا بھی ذکر موجود ہے ۔

 امریکی قانون سازوں نے جیفری ایپسٹین کے اثاثوں سے حاصل کردہ بیس ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات جاری کی ہیں جس میں کئی عالمی شخصیات کے ساتھ عمران خان کا نام بھی شامل ہے ،جیفری نے عمران خان کی مقبولیت کو امن کیلئے خطرناک ترین قرار دیا تھا،انہوں نے 31جولائی 2018کو ایک نامعلوم شخص کے ساتھ اپنی ای میل گفتگو میں کہا تھا کہ عمران خان ترک صدر طیب اردوان، ایران کے خامنہ ای، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پوٹن کی نسبت زیادہ بڑا خطرہ ہے ۔جمائما گولڈ سمتھ کے متعلق جیفری نے لکھا کہ انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔واضح رہے کہ جیفری ایپسٹین کو 2008میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں تیرہ ماہ قید کی سزا دی گئی تھی جبکہ سیکس ٹریفکنگ کے الزام میں کیس کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے 2019 میں جیل میں دوران قید خود کشی کر لی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پیاز کی مجموعی پیداوار کا ہدف 27 لاکھ 80 ہزار ٹن مقرر

قالین صنعت کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ، اعجاز الرحمان

انجمن تاجران کا قرضوں سے چھٹکارے کیلئے پالیسی بنانے کا مطالبہ

اسلام آباد میں پہلے کیش لیس بازار کا افتتاح کردیا گیا

جدید کیپٹل مارکیٹس کا قیام وعلاقائی تعاون ناگزیر، افتخار ملک

ہیومن ریسورس میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ، میاں کاشف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak