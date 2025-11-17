جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی عمران خان سے متعلق ای میلز سامنے آگئیں
اسلام آباد(این این آئی)مشہور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق ای میلز سامنے آگئیں،جیفری ایپسٹین کی ای میلز سامنے پر دنیا بھر میں تہلکہ مچااور اب انکشاف ہوا ہے کہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا بھی ذکر موجود ہے ۔
امریکی قانون سازوں نے جیفری ایپسٹین کے اثاثوں سے حاصل کردہ بیس ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات جاری کی ہیں جس میں کئی عالمی شخصیات کے ساتھ عمران خان کا نام بھی شامل ہے ،جیفری نے عمران خان کی مقبولیت کو امن کیلئے خطرناک ترین قرار دیا تھا،انہوں نے 31جولائی 2018کو ایک نامعلوم شخص کے ساتھ اپنی ای میل گفتگو میں کہا تھا کہ عمران خان ترک صدر طیب اردوان، ایران کے خامنہ ای، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پوٹن کی نسبت زیادہ بڑا خطرہ ہے ۔جمائما گولڈ سمتھ کے متعلق جیفری نے لکھا کہ انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔واضح رہے کہ جیفری ایپسٹین کو 2008میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں تیرہ ماہ قید کی سزا دی گئی تھی جبکہ سیکس ٹریفکنگ کے الزام میں کیس کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے 2019 میں جیل میں دوران قید خود کشی کر لی تھی۔