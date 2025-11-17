صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینٹرل ڈویلپمنٹ پارٹی ،79ارب کے 9ترقیاتی منصوبے منظور

  • پاکستان
سینٹرل ڈویلپمنٹ پارٹی ،79ارب کے 9ترقیاتی منصوبے منظور

پاکستان پوسٹ کیلئے 6.6 ، چترال میں دانش سکول کیلئے 3.3 ارب کا منصوبہ شامل نارووال ایسٹرن بائی پاس کیلئے 28 ارب کا منصوبہ منظور ،2 منصوبے ایکنک کوارسال

 اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی زیرِ صدارت سینٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی ( سی ڈی ڈبلیو پی) کا اجلاس ہوا جس میں مجموعی طور پر 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی جن کی مالیت 79 ارب روپے ہے ۔ سی ڈی ڈبلیو پی نے 34.6 ارب روپے کے 7 منصوبے منظور کرلیے ۔ 44.6 ارب روپے کے 2 ترقیاتی منصوبے حتمی منظوری کیلئے ایکنک کو بھیجے گئے ہیں۔ تربت یونیورسٹی فیز ٹو کیلئے 1.9 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ منظور کرلیاگیا ۔پاکستان پوسٹ کیلئے 6.6 ارب روپے کا آٹومیشن کا منصوبہ ، ضلع چترال میں دانش سکول کے قیام کیلئے 3.3 ارب روپے کامنصوبہ ، وفاق میں گورننس بہتر بنانے کیلئے 5.4 ارب روپے کا منصوبہ، پمز ہسپتال میں امراض قلب کے بہتر علاج کیلئے 7.2 ارب روپے کا منصوبہ ،پنجاب میں شہروں کی بہتری کیلئے 4.8 ارب روپے کا منصوبہ ، خیبر پختونخوا میں توانائی کیلئے 5.2 ارب روپے کامنصوبہ ، لاہور سیالکوٹ موٹروے سے منسلک نارووال ایسٹرن بائی پاس کیلئے 28 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا جبکہ خیبرپختونخوا میں پھیرو کینال کیلئے 15.6 ارب روپے کا منصوبہ ایکنک کے حوالے کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

موت کی وادی میں پنپنے والا پودا انسانی بقا کیلئے اہم

راجستھان میں اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا

تھائی ریسٹورینٹ میں سیلابی پانی اور مچھلیوں کے درمیان کھانا

ورک فرام ہوم چھٹی کے مترادف کہنے پر ملازم کا استعفیٰ

110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

بھارت:ماہانہ ایک کروڑ روپے کمانے والا موموز سٹال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak