سینٹرل ڈویلپمنٹ پارٹی ،79ارب کے 9ترقیاتی منصوبے منظور
پاکستان پوسٹ کیلئے 6.6 ، چترال میں دانش سکول کیلئے 3.3 ارب کا منصوبہ شامل نارووال ایسٹرن بائی پاس کیلئے 28 ارب کا منصوبہ منظور ،2 منصوبے ایکنک کوارسال
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی زیرِ صدارت سینٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی ( سی ڈی ڈبلیو پی) کا اجلاس ہوا جس میں مجموعی طور پر 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی جن کی مالیت 79 ارب روپے ہے ۔ سی ڈی ڈبلیو پی نے 34.6 ارب روپے کے 7 منصوبے منظور کرلیے ۔ 44.6 ارب روپے کے 2 ترقیاتی منصوبے حتمی منظوری کیلئے ایکنک کو بھیجے گئے ہیں۔ تربت یونیورسٹی فیز ٹو کیلئے 1.9 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ منظور کرلیاگیا ۔پاکستان پوسٹ کیلئے 6.6 ارب روپے کا آٹومیشن کا منصوبہ ، ضلع چترال میں دانش سکول کے قیام کیلئے 3.3 ارب روپے کامنصوبہ ، وفاق میں گورننس بہتر بنانے کیلئے 5.4 ارب روپے کا منصوبہ، پمز ہسپتال میں امراض قلب کے بہتر علاج کیلئے 7.2 ارب روپے کا منصوبہ ،پنجاب میں شہروں کی بہتری کیلئے 4.8 ارب روپے کا منصوبہ ، خیبر پختونخوا میں توانائی کیلئے 5.2 ارب روپے کامنصوبہ ، لاہور سیالکوٹ موٹروے سے منسلک نارووال ایسٹرن بائی پاس کیلئے 28 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا جبکہ خیبرپختونخوا میں پھیرو کینال کیلئے 15.6 ارب روپے کا منصوبہ ایکنک کے حوالے کیا گیا۔