پاکستانی شناختی کارڈ ،پاسپورٹ بنانیوالے 5افغان شہری گرفتار
پشاور،اسلام آباد(آئی این پی ،اے پی پی)وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے )نے غیر قانونی شناختی دستاویزات حاصل کرنے والے 5 افغان شہریوں کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سمگلنگ سرکل نے افغان شہریوں کوپشاورکے علاقہ دبگڑی میں واقع نجی ہوٹل سے پکڑا، ملزموں علی خان، اجمل، قاسم، احمد اور حمزہ سے افغان دستاویزات اور پاکستانی شناختی کارڈ برآمد کیا گیا، ملزم غیرقانونی راستے سے پاکستان میں داخل ہوئے ، ملزموں نے جعلسازی سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی حاصل کیا ، ملزموں نے انکشاف کیا کہ پاکستانی دستاویزات پر انہوں نے سعودی عرب کا ورک ویزا حاصل کرنا تھا، ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔علاوہ ازیں ایف آئی اے نے جعلی امیگریشن سٹیمپس کے استعمال سے بیرون ملک سفر کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تھائی لینڈ جانے والے ایک مسافر کو فلائٹ سے اتار کر مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا ۔