پنجاب :سیلاب سے نقصانات تحقیقات و بحالی کیلئے پارلیمانی کمیٹی قائم

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)پنجاب میں حالیہ سیلاب سے نقصانات کی تحقیقات، متاثرین کی بحالی کیلئے لائحہ عمل مرتب کرنے اور آئندہ سیلاب سے بچاؤ سے متعلق سفارشات تیار کرنے کیلئے 24 رکنی اعلیٰ اختیاراتی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی۔

 پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے ، اسمبلی سیکرٹریٹ نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق کمیٹی 30 روز میں اپنی رپورٹ تیار کرے گی، کمیٹی سیلاب سے زراعت، لائیو سٹاک اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا جائزہ لے گی جبکہ متاثرین کے مالی نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا اور متاثرہ افراد کی بحالی کیلئے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ کمیٹی مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کیلئے تدابیر بھی تجویز کرے گی جبکہ پنجاب اور وفاق کے درمیان کوآرڈینیشن کے متعلق معلومات بھی حاصل کی جائیں گی۔ کمیٹی سیلاب سے قبل وارننگ سسٹم کو بہتر بنانے کیلئے اقدامات کی سفارش بھی کرے گی، کمیٹی 30 دن میں اپنی سفارشات پیش کرے گی ۔

