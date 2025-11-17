نیا مانیٹرنگ سسٹم ،ترقیاتی بجٹ نوجوانوں کے روزگار سے منسلک
3 کھرب سالانہ کے اثرات براہِ راست یوتھ امپلائمنٹ سے لنک ہونگے ڈیجیٹل یوتھ ہب شفافیت اور جوابدہی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا:رانامشہود
لاہور (محمد حسن رضا سے )وفاقی حکومت نے تاریخی اقدام اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کے پائیدار روزگار کو پبلک ڈویلپمنٹ پروگرام سے منسلک کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ملک کے ترقیاتی بجٹ کے 3 کھرب روپے سالانہ کے اثرات اب براہِ راست یوتھ امپلائمنٹ سے لنک ہونگے ۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت صوبوں کی پروڈکٹیو ایمپلائمنٹ مانیٹرنگ مزید سخت کردی گئی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات کے مطابق نئی مانیٹرنگ پالیسی جاری کر دی گئی ہے ۔چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے صوبوں کے لیے نیا مانیٹرنگ و رپورٹنگ فریم ورک جاری کردیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کو باقاعدہ احکامات بھی ارسال کر دئیے گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام صوبے ہر تین ماہ بعد پروڈکٹیو ایمپلائمنٹ ڈیٹا ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپ لوڈ کریں۔
مزید برآں، صوبائی چیف سیکرٹریز کو اپنے محکموں کے لیے واضح ٹارگٹس مقرر کرنے کی باضابطہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل پر پروڈکٹیو ایمپلائمنٹ کے لیے خصوصی ماڈیول فعال کر دیا گیا ہے ۔ خط کے مطابق نوجوانوں کے روزگار سے متعلق ڈیٹا پہلی بار سہ ماہی بنیادوں پر مانیٹر ہوگا جبکہ پبلک انویسٹمنٹ کے ذریعے پیدا ہونے والی ملازمتوں کی درست تفصیلات بھی پہلی بار پورٹل پر جمع کرائی جائیں گی۔مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر 2025 تک لازمی طور پر پورٹل پر جمع کرانا ہوگی۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 18 سے 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے حکومتی ڈیٹا مانیٹرنگ ناگزیر ہے ۔ صوبائی ڈیٹا کی عدم موجودگی کے پیش نظر وزیراعظم یوتھ پروگرام نے اصلاحاتی فریم ورک متعارف کرایا ہے ۔صوبائی ترقیاتی منصوبوں سے پیدا ہونے والی ملازمتوں کو اب شفاف طریقے سے ٹریک کیا جائے گا۔ رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب شفافیت اور جوابدہی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ خط میں مزید تنبیہ کی گئی ہے کہ رپورٹنگ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔