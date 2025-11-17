نیب میں اصلاحات کا ثمر،اڑھائی سال میں 8397 ارب سے زائد ریکوری
وصولیوں کا تناسب اڑھائی سال میں 23سالوں کی نسبت 10گنا زیادہ رہا، اس سال مزید 2ہزار ارب ریکوریز متوقع پونزی سکیمز ، ہاؤسنگ فراڈ کے متاثرین کو124.87ارب واپس ،ملزم کو سماعت کا حق،شناخت مخفی رکھی جائیگی :رپورٹ
اسلام آباد(دنیا نیوز)قومی احتساب بیورو (نیب) میں ادارہ جاتی اصلاحات کے ثمرات سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں۔گزشتہ 23سالوں میں نیب نے 883اعشاریہ 58 ارب روپے کی وصولیاں کیں جبکہ اب صرف اڑھائی سال میں نیب نے 8397اعشاریہ 75ارب روپے ریکوری کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ رپورٹ کے مطابق پونزی سکیمز اور ہاؤسنگ فراڈ کے متاثرین کو 124اعشاریہ 87ارب روپے واپس کیے گئے ۔گزشتہ اڑھائی سال میں ریکوریزکا تناسب 23 سالوں کی نسبت 10 گنا زیادہ رہا۔ گزشتہ اڑھائی سال میں نیب کو 15اعشاریہ 33 ارب روپے بجٹ ملا، ہر ایک روپے کے بدلے 548 روپے کی ریکوری ہوئی۔مجموعی طور پر نیب نے 9281اعشاریہ 33ارب روپے کی وصولی کی- نیب کو اس سال کے آخر تک مزید 2000 ارب روپے کی ریکوریز متوقع ہیں۔یہ اصلاحات ترمیمی نیب قانون کی روشنی میں ادارے کی فعالیت اور افادیت بڑھانے کے لیے کی گئیں۔
نیب ہیڈکوارٹرز اور ریجنل بیوروز میں شکایات سیل گوادر اور چمن میں سب آفس قائم کئے گئے ۔تحقیق اور تربیت کیلئے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی (پی اے سی اے )کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مدعا علیہ(ملزم)کو ہر مرحلے پر سماعت کا حق ہوگا اور فیصلے تک شناخت مخفی رکھی جائے گی۔ پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے لیے احتساب سہولت سیل قائم کر دیا گیا۔ای آفس نظام متعارف اور کاروباری طبقے کے لیے بزنس سہولت سیل قائم کر دیا گیا۔گواہوں کے بیانات الیکٹرانک طریقے سے ریکارڈ اور مالی شواہد کا تجزیہ آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے ہوگا۔کیسز میں غلطیوں یا کمی کو دور کرنے کے لیے ہائی لیول کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے ۔اصلاحات کی وجہ سے ایک مہینے کے عرصے میں ابتدائی شکایات کی تعداد 2338 سے 1639 ہو گئی۔لینڈ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 8 ہزار ارب روپے مالیتی4اعشاریہ 53ملین ایکڑ سرکاری زمین بازیاب کرائی گئی ۔