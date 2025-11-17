تبلیغی اجتماع سے واپسی پر شرکاء کیلئے 90من دودھ سے چائے تیار
رائیونڈ(این این آئی)رائیونڈتبلیغی اجتماع کے شرکا ء کیلئے مقامی جماعت کی جانب سے 90من دودھ سے چائے تیار کی گئی۔
تفصیلات کے مطابق تبلیغی اجتماع کے اختتام پر واپس جانے والے مندوبین کے نوش کرنے کیلئے رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر مقامی جماعت کی جانب سے 90من دودھ منگوا کر چائے تیار کی گئی،چائے میں بادام،سبز الائچی سمیت دیگر ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کیا گیا۔منتظمین کے مطابق ہر سال کی طرح امسال بھی شرکا ئے اجتماع کی بھرپور خدمت کی گئی ،استقبالیہ کیمپ میں مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیاجبکہ ریلوے سٹیشن پلیٹ فارم نمبر 2 اور 3 کے درمیان چائے کی سبیل لگائی گئی ۔