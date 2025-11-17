صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
آئینی عدالت :پہلی کاز لسٹ جاری ، 3بینچز آج سماعت کرینگے

چیف جسٹس امین الدین کورٹ 1،جسٹس حسن اظہر 2میں مقدمات سنیں گے دورکنی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے کے آغا کورٹ نمبر تین میں بیٹھیں گے

اسلام آباد (دنیا نیوز)وفاقی آئینی عدالت کے پہلے ہفتے کی پہلی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے ،جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں آج تین بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے ، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کورٹ روم نمبر ایک میں مقدمات  کی سماعت کریں گے ، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو کورٹ روم نمبر دو میں سماعت کی ذمہ داری دی گئی ہے ،تیسرے بینچ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے کے آغا شامل ہیں، جو دو رکنی بینچ کی حیثیت سے کورٹ روم نمبر تین میں مقدمات سنیں گے ۔

