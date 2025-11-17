مظفر گڑھ :پرنسپل کی اساتذہ،طالبات کیساتھ زیادتی ،نازیبا ویڈیو برآمد:سکول سیل
ملزم نہ صرف خود زیادتی کا نشانہ بناتا رہابلکہ بلیک میل کرکے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرتا:ایف آئی آر ڈی ای او کے حکم پرسکول گیٹ پر نوٹس بھی آویزاں ،ایک متاثرہ کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج
مظفر گڑھ(سٹی رپورٹر)علی پور میں نجی سکول کے پرنسپل کی بلیک میل کر کے خواتین اساتذہ اور طالبات کے ساتھ زیادتی، نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کردیں، پولیس نے ویڈیوز برآمد کرلیں، قابل اعتراض اور نازیبا ویڈیوز منظر عام پر آنے کے معاملے میں ضلعی انتظامیہ کے احکامات پر ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ای ای ایم علی پور نے سکول کو سربمہر کرکے گیٹ پر نوٹس آویزاں کردیا۔پولیس نے بتایا کہ نجی سکول کا سربراہ وپرنسپل ہدایت رضوی طویل عرصے تک خواتین ٹیچرز اور طالبات کو بلیک میل کرکے زیادتی کا نشانہ بنارہا تھا،ایک متاثرہ خاتون کے اہلخانہ کی مدعیت میں تھانہ علی پور میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم خواتین کو نہ صرف خود زیادتی کا نشانہ بناتا رہا بلکہ بلیک میل کرکے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرتا۔پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے مزید متاثرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔دوسری طرف افسوسناک واقعہ پر ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ عوامی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ سطح پر انکوائری اور ملزم کیخلاف سخت قانونی کارروئی کا مطالبہ کیا ہے ۔