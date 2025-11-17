بد عنوانی کی شکایات:خیبر پختونخوا کے تمام محکموں کا افرانزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ
2013 سے 2024 تک کے تمام اخراجات کا جامع فرانزک آڈٹ ہو گا،نجی کنسلٹنٹ فرم کی خدمات حاصل کی جائیگی صوبائی حکومت کا مقصد جوابدہ نظام قائم کرنا ،کنسلٹنٹ کے دیئے گئے تمام قواعد پر عمل کرنا لازم ہوگا، محکمہ خزانہ حکام
پشاور (نمائندہ دنیا )کوہستان میگا کرپشن سکینڈل کے بعد مختلف محکموں میں بدعنوانی کی شکایات پر خیبرپختونخوا نے تمام محکموں کا فرانزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی مالی بے ضابطگیوں، اختیارات کے غلط استعمال اور جعلی مالی ادائیگیوں کے انکشافات پر پہلی بار فرانزک آڈٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کوہستان میگا کرپشن سکینڈل سمیت مختلف ڈویژنوں اور محکموں میں کرپشن کی مسلسل شکایات سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے ۔روزنامہ دنیا نیوز کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق گزشتہ 12 سال یعنی 2013 سے 2024 تک کے تمام اخراجات کا جامع فرانزک آڈٹ کیا جائے گا۔ اس آڈٹ کا بنیادی مقصد یہ جانچنا ہے کہ صوبے بھر میں سرکاری محکموں نے کس حد تک غیر قانونی، جعلی یا قواعد کے برعکس ادائیگیاں کی ہیں اور کس محکمے کا کون کون اس میں ملوث ہے ۔ دستاویزات کے مطابق فرانزک آڈٹ کے لیے نجی کنسلٹنٹ فرم کی خدمات حاصل کی جائے گی۔ سرکاری دستاویز کے مطابق آڈٹ کے لیے ایک نجی کنسلٹنٹ فرم کا انتخاب کیا گیا ہے جس کو 4 کروڑ 85 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ خیبرپختونخوا محکمہ خزانہ کے مطابق کنسلٹنٹ کا انتخاب قانون کے مطابق شفاف طریقے سے کیا گیا ہے ۔
فرم کے ساتھ سخت شرائط کے تحت معاہدہ کیا گیا ۔ فرم کوتمام رپورٹس بروقت جمع کرانا لازمی ہوگا اسی طرح رپورٹس میں تاخیر کی صورت میں فرم پر جرمانہ عائد ہوگا۔ آڈٹ کے دوران کوتاہی ثابت ہونے پر فرم کے خلاف پابندی یا معاہدہ منسوخی کی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آڈٹ میں ترقیاتی فنڈز کے استعمال،غیر ضروری یا مشکوک ادائیگیوں، جعلی ٹھیکوں،کاغذی منصوبوں کی نشاندہی اور محکموں کے اندر رشوت و اقربا پروری سمیت افسران کی جانب سے قواعد کے خلاف کیے گئے مالی فیصلوں کو دیکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق متعدد محکموں میں شکایات ہیں کہ اس میں بدعنوانی کی گئی ہے ۔ محکمہ خزانہ نے صوبے کے تمام محکموں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ آڈٹ ٹیم کو مکمل ریکارڈ فراہم کریں۔ دستاویزات کے مطابق یہ فرانزک آڈٹ مرحلہ وار ڈویژن کی سطح پر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلہ میں پشاور ڈویژن ، دوسرے مرحلہ میں ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن، تیسرے مرحلہ میں کوہاٹ اور بنوں ڈویژن کا آڈٹ کیا جائے گا۔ ہر ڈویژن کی رپورٹ الگ الگ مرتب کرکے محکمہ خزانہ کو دی جائے گی۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا مقصد شفاف اور جوابدہ نظام قائم کرنا ہے ۔ کنسلٹنٹ کو دیے گئے تمام قواعد پر عمل کرنا لازم ہوگا، خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی۔