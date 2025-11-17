صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی حکومت کا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
اویس لغاری کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی نے سفارشات تیار کر لیں ڈی ریگولیشن سفارشات جلد وزیراعظم کو پیش کر دی جائینگی، رانا تنویر

اسلام آباد (آئی این پی)وفاقی حکومت نے شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی نے سفارشات تیار کرلیں۔وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویرکا کہنا ہے کہ شوگر سیکٹر ڈی ریگولیشن کی سفارشات ایک دو دن میں وزیراعظم شہبازشریف کو پیش کر دی جائیں گی، شوگر سیکٹر کی اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن کی جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ کوٹہ ختم کیا جائے گا ، حکومت چاہتی ہے قیمتوں کا تعین امپورٹ ایکسپورٹ مارکیٹ فورسز کریں کچھ شوگر ملز کرشنگ شروع کر چکیں ۔ 36 سے زائد نے بوائلر آن کر دیئے ہیں ۔ اگر کرشنگ دسمبر کے پہلے ہفتے تک جاتی ہے تب بھی سٹاک موجود ہے ۔ درآمدی چینی کی فروخت کے لیے ایف بی آر کا پورٹل بند نہیں کیا گیا، درآمدی چینی آدھی فروخت ہوئی آدھی موجود ہے ۔ مارکیٹ فورسز فیصلہ کریں گی کہ چینی درآمد کرنی ہے یا برآمد ۔

