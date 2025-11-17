وزیر اعظم آزاد کشمیر کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ،ایجنڈا جاری
پی پی کے فیصل راٹھور کو فارورڈ بلاک کے مزید دو ارکان کی حمایت، حمایتی ارکان کی تعداد 38ہوگئی پی ٹی آئی ، مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ووٹنگ کے عمل میں غیرجانبدار رہنے کا اعلان
مظفر آباد (دنیا نیوز)وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی جس کا باقاعدہ ایجنڈا جاری کردیا گیا ،پیپلزپارٹی کے ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری میں پیپلزپارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو فارورڈ بلاک کے مزید دو ارکان کی حمایت حاصل ہوگئی،انوارالحق کی کابینہ کے وزیرتعلیم دیوان چغتائی نے بھی پیپلزپارٹی کی حمایت کا اعلان کردیا، دیوان چغتائی نے فریال تالپور سے ملاقات کرکے پی پی کی حمایت اعلان کیا جب کہ آزاد جموں و کشمیر کی وزیر حکومت پروفیسر تقدیس گیلانی نے بھی انوارالحق کا ساتھ چھوڑ دیا۔تقدس گیلانی خواتین کی مخصوص نشست پر ممبر اسمبلی منتخب ہوئی تھیں، پیپلزپارٹی کو اب 38 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے ،دوسری جانب چودھری انوارالحق کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے ، تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلزپارٹی تحریک عدم اعتماد میں غیرجانبدار رہیں گے ۔