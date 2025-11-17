صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم آزاد کشمیر کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ،ایجنڈا جاری

  • پاکستان
وزیر اعظم آزاد کشمیر کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ،ایجنڈا جاری

پی پی کے فیصل راٹھور کو فارورڈ بلاک کے مزید دو ارکان کی حمایت، حمایتی ارکان کی تعداد 38ہوگئی پی ٹی آئی ، مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا ووٹنگ کے عمل میں غیرجانبدار رہنے کا اعلان

مظفر آباد (دنیا نیوز)وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی جس کا باقاعدہ ایجنڈا جاری کردیا گیا ،پیپلزپارٹی کے ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری میں پیپلزپارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو فارورڈ بلاک کے مزید  دو ارکان کی حمایت حاصل ہوگئی،انوارالحق کی کابینہ کے وزیرتعلیم دیوان چغتائی نے بھی پیپلزپارٹی کی حمایت کا اعلان کردیا، دیوان چغتائی نے فریال تالپور سے ملاقات کرکے پی پی کی حمایت اعلان کیا جب کہ آزاد جموں و کشمیر کی وزیر حکومت پروفیسر تقدیس گیلانی نے بھی انوارالحق کا ساتھ چھوڑ دیا۔تقدس گیلانی خواتین کی مخصوص نشست پر ممبر اسمبلی منتخب ہوئی تھیں، پیپلزپارٹی کو اب 38 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے ،دوسری جانب چودھری انوارالحق کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے ، تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلزپارٹی تحریک عدم اعتماد میں غیرجانبدار رہیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ میں سیاسی پناہ، شہریت کیلئے 20 سال انتظار لازم

شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ آج، ڈھاکا میں فوج تعینات

اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

افغانستان نے پاکستان سے گندم کی درآمد بند کردی

نئی دہلی دھماکا، خودکش بمبار کا ایک ساتھی پکڑ لیا، بھارتی حکام

لبنان ،اسرائیلی فوج کی اقوام متحدہ امن فورس پرفائرنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak