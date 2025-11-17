صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم،سندھ بار کونسل کا آج سندھ بھر میں ہڑتال کا اعلان

  • پاکستان
آئینی ترمیم،سندھ بار کونسل کا آج سندھ بھر میں ہڑتال کا اعلان

کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ بار کونسل نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم سمیت وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور اس کے فعال ہونے کے خلاف صوبے بھر میں آج (پیر کو) مکمل ہڑتال کا اعلان کیا ہے ۔

 سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین شفقت رحیم راجپوت اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی محمد سعید عباسی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ سکھر میں وکلا کنونشن کے فیصلے کے مطابق سندھ بھر کی بار ایسوسی ایشنز نے متنازع ترامیم اور وفاقی آئینی عدالت کے خلاف پرامن احتجاج کی حکمت عملی طے کی ہے ۔ کنونشن میں سندھ کے تمام اضلاع سے آنے والے وکلا نے اس مؤقف کا اظہار کیا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کمزور اور آئینی ڈھانچے کو متاثر کیا جا رہا ہے جبکہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عدالتی خودمختاری اور وفاقی نظام کیلئے خطرہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

موت کی وادی میں پنپنے والا پودا انسانی بقا کیلئے اہم

راجستھان میں اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا

تھائی ریسٹورینٹ میں سیلابی پانی اور مچھلیوں کے درمیان کھانا

ورک فرام ہوم چھٹی کے مترادف کہنے پر ملازم کا استعفیٰ

110کروڑ کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

بھارت:ماہانہ ایک کروڑ روپے کمانے والا موموز سٹال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak