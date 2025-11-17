آئینی ترمیم،سندھ بار کونسل کا آج سندھ بھر میں ہڑتال کا اعلان
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ بار کونسل نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم سمیت وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور اس کے فعال ہونے کے خلاف صوبے بھر میں آج (پیر کو) مکمل ہڑتال کا اعلان کیا ہے ۔
سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین شفقت رحیم راجپوت اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی محمد سعید عباسی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ سکھر میں وکلا کنونشن کے فیصلے کے مطابق سندھ بھر کی بار ایسوسی ایشنز نے متنازع ترامیم اور وفاقی آئینی عدالت کے خلاف پرامن احتجاج کی حکمت عملی طے کی ہے ۔ کنونشن میں سندھ کے تمام اضلاع سے آنے والے وکلا نے اس مؤقف کا اظہار کیا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کمزور اور آئینی ڈھانچے کو متاثر کیا جا رہا ہے جبکہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عدالتی خودمختاری اور وفاقی نظام کیلئے خطرہ ہے ۔