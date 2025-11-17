سٹیٹ بینک،غیر ملکی کرنسی کی فروخت کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان
کراچی (سٹاف رپورٹر ) ملکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور مالیاتی لین دین کو محفوظ و شفاف بنانے کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے غیر ملکی کرنسی کی فروخت کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلی کا اعلان کیا ہے ۔
سٹیٹ بینک کے سرکلر کے مطابق اب شہریوں کو فارن کرنسی کی فراہمی مکمل طور پر کیش لیس طریقے سے کی جائے گی۔یہ فیصلہ نہ صرف عالمی مالیاتی اصولوں سے ہم آہنگ ہے بلکہ مقامی سطح پر غیر دستاویزی معیشت کو کم کرنے کی سمت بھی ایک مضبوط پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے ۔ اسٹیٹ بینک نے تمام ایکسچینج کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ریگولیٹری فریم ورک کے چیپٹر7 کی شق 5 کے تحت نئی پالیسی پر فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔ نئی ہدایات کے مطابق اب کوئی بھی ایکسچینج کمپنی پاکستانی شہری کو غیر ملکی کرنسی کیش کی صورت میں فراہم نہیں کر سکے گی۔