صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیٹ بینک،غیر ملکی کرنسی کی فروخت کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان

  • پاکستان
سٹیٹ بینک،غیر ملکی کرنسی کی فروخت کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان

کراچی (سٹاف رپورٹر ) ملکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور مالیاتی لین دین کو محفوظ و شفاف بنانے کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے غیر ملکی کرنسی کی فروخت کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلی کا اعلان کیا ہے ۔

 سٹیٹ بینک کے سرکلر کے مطابق اب شہریوں کو فارن کرنسی کی فراہمی مکمل طور پر کیش لیس طریقے سے کی جائے گی۔یہ فیصلہ نہ صرف عالمی مالیاتی اصولوں سے ہم آہنگ ہے بلکہ مقامی سطح پر غیر دستاویزی معیشت کو کم کرنے کی سمت بھی ایک مضبوط پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے ۔ اسٹیٹ بینک نے تمام ایکسچینج کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ریگولیٹری فریم ورک کے چیپٹر7 کی شق 5 کے تحت نئی پالیسی پر فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔ نئی ہدایات کے مطابق اب کوئی بھی ایکسچینج کمپنی پاکستانی شہری کو غیر ملکی کرنسی کیش کی صورت میں فراہم نہیں کر سکے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیریئر کے آغاز میں مایوسی کے باوجود ہمت نہ ہاری:صنم ماروی

سائنسی تحقیق میں ایما سٹون دنیا کی خوبصورت ترین خاتون

میں ویسا باپ نہیں بنوں گا جیسے میرے والد تھے :عثمان مختار

کیریئر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں:فرحان سعید

پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے نیپال میں بھارتی پرچم لہرادیا

مجھے غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں:نازش جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak