لاہور کاآلودہ شہروں میں بدستور دوسرا نمبر ،نئی دہلی سرفہرست
لاہور میں سموگ کی اوسط شرح 429،گوجرانوالہ ، فیصل آباد بھی آلودہ فہرست میں شہری ماسک استعمال اور غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کر یں:ماہرین صحت
لاہور(آئی این پی،این این آئی )لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اتوار کو بھی دوسرے نمبر پر رہا،بھارتی دارالحکومت نئی دہلی اے کیو آئی 702 کے ساتھ سرفہرست ۔ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور میں سموگ کی اوسط شرح 429 ریکارڈ کی گئی، راوی روڈ کے علاقے کا اے کیو آئی 1198، لوئر مال کا 810 اور ایف سی کالج کے اطراف کا ایئر کوالٹی انڈیکس 706 ریکارڈ کیا گیا ۔علاوہ ازیں پاکستان میں گوجرانوالہ سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے جہاں اے کیو آئی 593 تک پہنچ گیا ، فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 365 ، ملتان میں 299 ، پشاور میں 172 ریکارڈ کیا گیا ۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے ، غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کرنے اور گھروں میں ایئر پیوریفائر کا استعمال بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے ، ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے ، ٹریفک کے دباؤ اور صنعتی اخراج کے باعث شہر کی فضا بدترین آلودگی کا شکار ہو رہی ہے ۔دریں اثنا محکمہ موسمیات نے آئندہ 24گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک ،میدانی علاقوں میں سموگ جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند کا امکان ظاہر کیا ہے ۔