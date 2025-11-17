پارلیمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی :طلال
لاہور،فیصل آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی)وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار اور حق ہے ، 27ویں ترمیم سے عدلیہ کینظام میں بہتری آئے گی۔
پارلیمنٹ ملکی استحکام کیلئے جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی ،تاحیات استثنیٰ میں ایسی کوئی بات نہیں، صدر کو 62،63 کے تحت پرکھ کر ہی لایا جاتا ہے ، سیاسی انتقام کو روکنے کیلئے استثنیٰ ایک علامتی چیز ہے ۔فیصل آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ صدر ایک صدارت کے بعد پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو استثنیٰ ختم ہو جائے گا،جڑانوالہ میں ہونے والے الیکشن میں دس سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں، کوئی کاغذات نامکمل جمع کروائے تو الیکشن کمیشن کیا کرے ،مسلم لیگ ن کے دورحکومت میں ہی ترقی ہوئی ہے ۔ مسلم لیگ ن اپنی کارکردگی کی بنیادپرضمنی انتخاب جیتے گی ،فیصل آباد میں مسلم لیگ ن کی جیت کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں، امید ہے الیکشن پرامن ہوگا۔
اہلسنت، اہلحدیث اور دیوبند نے الیکشن میں ہماری حمایت کا اعلان کیا ۔موجودہ صورت حال میں ن لیگ کے امیدوار کی پوزیشن بہتر ہے ، دوسری جماعت نے بائیکاٹ کا اعلان کررکھا ہے ،کے پی کے میں وہ جماعت الیکشن لڑ رہی ہے لیکن فیصل آباد سے وہ الیکشن سے بھاگ گئے ۔طلال چودھری نے کہا کہ گرین بسیں ہوں یا شہر کیلئے سیوریج کا منصوبہ، کارپٹ روڈ، ادویات کی فراہمی اور سی سی ڈی، یہ سب پنجاب کے عوام کیلئے منصوبے ہیں۔وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کا آئین پارلیمنٹ اور عوام کی مرضی کا ہوگا، سپریم کورٹ سوموٹو پر حکومت کو گھر بھیج دیتی تھی ،سیاسی انتقام روکنے کیلئے 27ویں آئینی ترمیم میں مثالی فیصلہ کیا ، سہیل آفریدی بطور وزیراعلی خیبرپختونخوا اپنی ذمہ داریاں نبھائیں ، وہ کوئی اور راستہ اپنائیں گے تو وفاق کے پاس آئینی آپشن موجود ہے ،یہ استعفے سیاسی ہیں ،ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنا دیا تھا ۔طلال چودھری نے کہا کہ پنجاب کے گیارہ حلقوں میں الیکشن کیلئے سکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل ہیں، صوبائی فورسز کے علاوہ دیگر کو بھی بلایا جا سکتا ہے ، امید ہے الیکشن پر امن طور پر ہوگا ۔