مہنگائی بہت بڑھ گئی ،حکومت کو کوئی پروا نہیں، تھنک ٹینک
بچوں کو روٹی کھلانا مشکل ، حسن عسکری ، حکومت کس مرض کی دوا، سلمان غنی حکومت مہنگائی کیلئے بھی سر گرم ہو سکتی ، رسول بخش ، حکومت فیل ہو چکی ،خواجہ عمران
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ ہم ایسے دور سے گزررہے ہیں جس میں عوام کیلئے ناامیدی، بے چارگی اورپریشانی ہے ،لوگوں میں اب یہ قوت نہیں رہی کہ وہ اپنے بچوں کو تین وقت کا کھانا کھلاسکیں، دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کو کوئی پروا نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت نے تجربہ سے سیکھ لیا ہے کہ ان کا اقتدار عوام کی سپورٹ یا ناراضگی پر انحصار نہیں کرتا،جہاں انحصار ہے وہاں حکومت ان طبقوں کا بڑا خیال کررہی ہے ،معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف مہنگائی میں کمی کرنے میں کوئی رکاوٹ ٖٖڈال رہی ہے ،اگر سب کچھ آئی ایم ایف نے کرنا ہے توہماری حکومتیں کس مرض کی دوا ہیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ جس طرح ترامیم پاس کروانے میں حکومت سرگرم رہی عوام کو ر یلیف دینے کیلئے بھی اس طرح کوشش کرسکتی ہے ، اس کیلئے مشکل فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ،جوچیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں ان کا تعلق زراعت سے ہے ، اگر زراعت میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی تومہنگائی کے مسائل رہیں گے ،شادی کے بعدوالد دو بچوں کی بجائے 5.7 بچے پیدا کرلیتا ہے ،پھر اس کی غربت کیسے ختم ہوگی؟۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے غربت میں کمی لانا،مہنگائی کوروکنا آئی ایم ایف کی ذمہ داری نہیں،اس وقت عوام کا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے ،مہنگائی کو کنٹرول کرنا، قیمتیں مستحکم رکھنا حکومت کی ذمہ دار ی ہے ،اس کام میں موجودہ حکومت مکمل طورپر فیل ہوچکی ہے ۔