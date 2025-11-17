قیدی 804 کا نمبر 420ہونا چاہئے :احسن اقبال
پی ٹی آئی والے شرم کریں ، اسمبلی کے اندر رہائی کے نعرے مارتے ہیں دوسروں کو چور کہنے والا جیل میں نشان عبرت بن کر بیٹھا ہے :وفاقی وزیر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر احسن اقبال کاکہناتھا کہ پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں اسمبلی کے اندر اس کی رہائی کے نعرے مارتے ہو شرم کرو،تم لوگوں کو تو قوم سے معافی مانگی چاہیے ،تمہارے لیڈر عمران خان تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو نکلا ہے ،میرا حکومت سے مطالبہ ہوگا قیدی نمبر 804 کا نمبر تبدیل کرکے قیدی نمبر 420 ہونا چاہئے ،کیونکہ اس نے 24 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا ۔ نارووال میں پنجاب ٹریکٹر سکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے مزید کہاکہ جب بھی ہم نے ملک کو ترقی کی طرف ڈالا تو سازش کی گئی ،2018 میں ایک اناڑی کو مسلط کرکے ملک کو برباد کر دیا گیا ،4 سالوں میں نوجوان کو صرف گالی گلوچ سیکھایا گیا ۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ وہ مجرم ہے ہمیں چور ڈاکو کہتا تھا پتہ چلا اس نے 190 ملین کا ڈاکہ ڈالا ،آج وہ اڈیالہ جیل میں نشان عبرت بن کر بیٹھا ہے ،احسن اقبال کاکہناتھا کہ ایسے ایسے مداری اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر لوگوں کو چور، ڈاکو کہتے ہیں ،دنیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایٹمی ملک کا وزیر اعظم کیسے فیصلے کرتا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کالے جادو کا علم چلتا تھا ، یہ وہ کارکردگی ہے جو اس ملک کے اندر کی گئی ،جو لوگ کسی ایسے مداری کے پیچھے چلتے ہیں ان کو سوچنا چاہئے ۔ انہوں نے کہا کہ جس بندے نے کبھی یونین کونسل نہیں چلائی وہ کہتا تھا نیا پاکستان بناؤں گا ،آپ اگر اس کے دھوکے میں آ جائیں تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ،جیل میں جا کر اپنے لیڈر کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کرو کہ دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھے تم خود ڈاکو نکلے ۔