پاکستان فعال خارجہ پالیسی پر کاربند ہے ، نائب وزیر اعظم

پاکستان فعال خارجہ پالیسی پر کاربند ہے ، نائب وزیر اعظم

اسحاق ڈار کی زیرصدارت اجلاس،خارجہ پالیسی ترجیحات، سفارتی سرگرمیوں پرگفتگو

 اسلام آباد (اے پی پی)نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے وزارتِ خارجہ میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سینیٹر اسحاق ڈار نے سیکرٹری خارجہ اور دفترِ خارجہ کے سینئر حکام کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، اہم علاقائی و عالمی پیش رفت اور آنے والی اعلیٰ سطح سفارتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا ۔نائب وزیرِ اعظم نے کہا پاکستان ایک فعال خارجہ پالیسی پر کاربند ہے جو معاشی مواقع کے حصول، سٹر ٹیجک شراکت داریوں کے فروغ، کثیرالجہتی تعاون کی مضبوطی اور خطے کے استحکام و عالمی امن میں مؤثر کردار ادا کرنے پر مرکوز ہے ۔ 

