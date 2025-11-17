صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت لینے والے پر قہر ہو ،میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، وزیراعلیٰ بلوچستان

  • پاکستان
ڈیرہ بگٹی (این این آئی ) وزیراعلیٰ بلوچستان میر سر فراز بگٹی نے کہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں لیویز کی بھرتیوں ہر صورت میرٹ ہوگا،جو بھی رشوت لیتا ہے۔

 اس پر خدا کا قہر ہو میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔یہ بات انہوں نے ڈیرہ بگٹی میں لیویز بھرتیوں سے متعلق شکایات پر اپنے آڈیو پیغا م میں کہی۔ وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ڈیرہ بگٹی میں لیویز بھرتیوں سے متعلق پھیلائی جانے والی افواہیں بے بنیاد ہیں۔بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لیویز کی پوسٹیں پیسے کے عوض بیچی جا رہی ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے ۔

