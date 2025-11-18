بھارت شکست کا بدلہ لینے کیلئے دہشتگردی کروا رہا : احسن اقبال
پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت دہشتگردی کیخلاف لڑنے کے بجائے بہانے تراش رہی پالیسیوں کی کامیابی کیلئے امن، سکون ، استحکام ضروری ، شکر گڑھ میں جلسہ سے خطاب
شکر گڑھ (تحصیل رپورٹر )وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے وفاقی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔شکر گڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے بھر میں ترقی کے انقلابی منصوبے شروع کر چکی ہیں جن کا مقصد عوامی فلاح اور معاشی بہتری ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا پالیسیوں کی کامیابی کے لیے امن، سکون اور استحکام بے حد ضروری ہیں پاکستان کو انتشار نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا ملک میں انتشار بڑھے گا تو بیرونی سرمایہ کاری کون کرے گا؟ ۔
وفاقی وزیر نے کہا بھارت شکست کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی دہشت گردی کا دفاع کر رہی ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے بجائے بہانے تراش رہی ہے اور دہشت گرد عناصر کو عملی تحفظ دے رہی ہے ۔ احسن اقبال نے پاکستانی فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہماری بہادر افواج وطن کے دفاع کے لئے جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔صرف فوج کی قربانی کافی نہیں، قوم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ٹیکس چوری، بجلی اور گیس کی چوری ختم کرنا ہوگی۔وفاقی وزیر نے کہا معرکہ حق فوج نے جیتا، اب معرکہ ترقی ہمیں سویلینز کو جیتنا ہے ۔ ہمیں ملک کی زراعت، صنعت اور برآمدات کو فروغ دینا ہوگا اور معیشت بہتر بنا کر غربت، بیماری اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔