حسینہ واجد کی سزا دنیا بھر کیلئے ایک عبرتناک سبق : حافظ نعیم
اپنے ہی قائم کردہ ٹریبونل نے انتہائی سزا کا فیصلہ سنایا ،امیر جماعت اسلامی
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں پیش آنے والا واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا عبرت ناک درس ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے ۔ بھارتی پروردہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے پندرہ برسوں میں جس طرح جھوٹے مقدمات کی سیاست کو فروغ دیا، عدالتی فیصلوں کو انتقام کا ہتھیار بنایا اور فسطائیت پر مبنی طرزِ حکمرانی اپنائی، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔
ایکسپر جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی اور ہدایات پر قومی مفادات کا سودا کرنے کے باوجود حسینہ واجد نئی نسل کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئیں اورنہ ہی عوامی لیگ کی فسطائیت کو دائمی بنا سکیں۔اُسی کے قائم کردہ خصوصی ٹریبونل نے حسینہ واجد کے خلاف انتہائی سزا کا فیصلہ سنایا ہے، جس کے ذریعے اس نے بے شمار محبِ اسلام اور محبِ وطن شخصیات کو یک طرفہ بے سروپا مقدموں کے عبرتناک ڈرامے کے بعد پھانسیوں کے تختے پر چڑھایا تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ منظر نامہ اُن تمام جابروں، ظالموں، جھوٹ اور ظلم پر مبنی حکمرانی اور عدل و انصاف کا خون کرنے والوں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے کہ انجام بالآخر سب کے سامنے آکررہتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم آج اُن تمام مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے حسینہ واجد کے ظلم و ستم برداشت کیے ۔