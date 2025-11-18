اوچ شریف : تیز رفتار بس کی موٹروے پولیس کی کار کو ٹکر، 3 اہلکار شہید
حادثہ موٹروے ایم 5 پر پیش آیا، ایس آئی مشتاق، اے ایس آئی ناصر اور کانسٹیبل اسامہ دم توڑ گئے ، ڈرائیور زیر حراست نماز جنازہ پولیس لائنز ملتان میں ادا ،وفاقی وزیر علیم خان کی ورثا سے ملاقات، تحقیقات کا حکم ،وزیر اعلیٰ کا اظہار تعزیت
اوچ شریف، بہاولپور، ملتان (نمائندہ دنیا،خبرنگار، کرائم رپورٹر)موٹروے ایم-5 اوچ شریف کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی موٹروے پولیس کی گاڑی کو ٹکر سے موٹروے پولیس کے تین اہلکار شہید ہو گئے ،نماز جنازہ پولیس لائنز ملتان میں ادا کردی گئی،وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے شہداکے ورثا سے ملاقات کی اور تحقیقات کا حکم دیدیا ۔تفصیل کے مطابق موٹر وے ایم 5 پر اوچ شریف کے قریب تیز رفتار مسافر بس نے موٹروے پولیس کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دی ، پولیس گاڑی مکمل تباہ ہو گئی ، سب انسپکٹر مشتاق، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر عباس اور کانسٹیبل اسامہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثے میں ملوث بس کے ڈرائیور کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
شہید اہلکاروں کی نمازِ جنازہ گزشتہ روز ملتان پولیس لائنز میں ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، آئی جی موٹروے پولیس، ایڈیشنل آئی جی موٹروے ، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کامران خان، سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر، ڈی آئی جیز موٹروے پولیس، ڈی سی او ملتان وسیم حامد سندھو سمیت متعدد اعلیٰ افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ عبدالعلیم خان نے شہدا کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی، دلی تعزیت کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ شہدا کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے جامع تحقیقات کا حکم بھی جاری کیا دوسری جانب حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے ، جس کی روشنی میں معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔