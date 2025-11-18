فتنہ الخوارج نوجوانوں کو فوج کیخلاف اکساتے ہیں:دہشتگرد احسان اللہ کے انکشافات
پشاور(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)خارجی دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا۔ احسان اللہ نے ویڈیو بیان میں کہا ہے میرا نام احسان اللہ ولد عبدالجنان قوم محسود ہے، فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر فوج کے خلاف اکساتے ہیں۔
احسان اللہ کا کہنا ہے دہشت گرد کمانڈر زبدری، مشتاق، گرنیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی، ہم نے تتور میں پولیس سٹیشن اور بکتربند گاڑی پر حملے سمیت کئی کارروائیاں کیں۔خارجی احسان اللہ نے کہا فتنہ الخوارج نوجوانوں کی ذہن سازی ، فوج کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں، خارجی کمانڈر ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری کی طرف بھی دھکیلتے ہیں۔احسان اللہ نے کہا خوارجی کمانڈر ہمارے ساتھ بداخلاقی کرتے تھے ، حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ہیں، جب میں نے انہیں دیکھا تو پتہ چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے ۔خارجی دہشتگرد کا کہنا ہے میں نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ،میں نے نماز اور کلمے سیکھے جو پہلے نہیں آتے تھے ، نوجوانوں سے اپیل ہے دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں۔دہشتگرد احسان اللہ نے کہا ہم ان خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔