وفاقی آئینی عدالت:کورٹ رومز کی منتقلی کے باعث دو ججز کی کازلسٹ منسوخ

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے) وفاقی آئینی عدالت کی سماعت کے پہلے روز بینچ نمبر ٹو میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس کے کے آغا نے سماعت کی۔۔۔

 ادھر آئینی عدالت کے اسلام آباد ہائیکورٹ بلڈنگ آنے کے بعد کورٹ رومز کی منتقلی کا عمل گزشتہ روز بھی جاری رہا، عدالتوں کی منتقلی کے باعث جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت کی کازلسٹ منسوخ کر دی گئی۔ روسٹرم کی عدم فراہمی کے باعث وکلاء کو مشکلات کا سامنا رہا، وکلاء نے عدالت میں مؤقف پیش کیا کہ روسٹرم نہ ہونے سے دلائل دینا دشوار ہو رہا ہے ۔ ایک وکیل نے میز پر کتابیں اور ان کے اوپر فائل رکھ کر دلائل پیش کیے ۔ آئینی عدالت کے نئے بینچز کیلئے انتظامی سہولیات کا عمل جاری ہے ، آئندہ سماعتوں تک روسٹرم سمیت دیگر ضروری انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے

