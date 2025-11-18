وفاقی آئینی عدالت:کورٹ رومز کی منتقلی کے باعث دو ججز کی کازلسٹ منسوخ
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے) وفاقی آئینی عدالت کی سماعت کے پہلے روز بینچ نمبر ٹو میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس کے کے آغا نے سماعت کی۔۔۔
ادھر آئینی عدالت کے اسلام آباد ہائیکورٹ بلڈنگ آنے کے بعد کورٹ رومز کی منتقلی کا عمل گزشتہ روز بھی جاری رہا، عدالتوں کی منتقلی کے باعث جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت کی کازلسٹ منسوخ کر دی گئی۔ روسٹرم کی عدم فراہمی کے باعث وکلاء کو مشکلات کا سامنا رہا، وکلاء نے عدالت میں مؤقف پیش کیا کہ روسٹرم نہ ہونے سے دلائل دینا دشوار ہو رہا ہے ۔ ایک وکیل نے میز پر کتابیں اور ان کے اوپر فائل رکھ کر دلائل پیش کیے ۔ آئینی عدالت کے نئے بینچز کیلئے انتظامی سہولیات کا عمل جاری ہے ، آئندہ سماعتوں تک روسٹرم سمیت دیگر ضروری انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے