صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 129 کے ضمنی انتخاب ، لیسکو کے 68 افسر پریزائیڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر تعینات

  • پاکستان
این اے 129 کے ضمنی انتخاب ، لیسکو کے 68 افسر پریزائیڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر تعینات

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)این اے 129 کے ضمنی انتخاب کے لیے لیسکو افسروں کی بڑی تعداد الیکشن ڈیوٹی پر طلب کرلی گئی۔ الیکشن کمیشن نے لیسکو کے 68 افسروں کو پریزائیڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر تعینات کر دیا گیا۔

ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ون کا چیف ایگزیکٹو لیسکو کے نام باقاعدہ مراسلہ جاری، لیسکو کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز، ڈپٹی منیجرز اور اسسٹنٹ منیجرز بھی الیکشن ڈیوٹی پر مامور لائن سپرنٹنڈنٹس کو بھی این اے 129 کے ضمنی انتخاب میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں تعینات کیے گئے تمام افسران کو ایک روزہ ٹریننگ کے لیے بلالیا گیا۔الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریننگ کا شیڈول لیسکو انتظامیہ کو ارسال 68 افسر آج صبح الیکشن ٹریننگ کے لیے روانہ ، این اے 129 ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ سٹاف کی تیاریوں میں تمام افسروں کو پولنگ ڈے کے فرائض اور ضابطہ کار سے متعلق خصوصی بریفنگ دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak