جسٹس اعجاز اسحاق کے استعفے کی سوشل میڈیا پر گردش کرنیوالی خبر بے بنیاد نکلی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے استعفے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر بے بنیاد نکلی۔
فاضل جج حسب معمول عدالت میں موجود رہے اور بینچ کا حصہ بن کر کیسز کی سماعت کی۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل سپیشل ڈویژن بینچ نے ٹیکس سے متعلق مختلف مقدمات کی سماعت کی ۔ عدالت میں ان کی موجودگی نے دو روز قبل پھیلنے والی جھوٹی خبر کی مکمل طور پر تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے استعفے کی غلط خبر بلا تصدیق شیئر کی گئی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عدالت میں معمول کے مطابق کام جاری رہا اور فاضل ججوں نے زیرِ سماعت کیسز پر کارروائی مکمل کی۔