NHAمیں چیف ایگزیکٹو ،ممبر ایڈمن کے عہدے 12روز سے خالی
اسلام آباد (ایس ایم زمان) این ایچ اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ممبر ایڈمن کے عہدے بارہ روز سے خالی ہیں۔۔۔
مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسراور ممبر ایڈمن کی تقرری نہ ہونے کے باعث ادارہ کے اہم منصوبوں پر فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ این ایچ اے کے افسران کے خلاف مختلف شکایات پر تحقیقات بھی تعطل کا شکار ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل ہائی وے اتھارٹی محمد شہریارسلطان اور ممبر ایڈمن کو 5 نومبر کو عہدوں سے ہٹایا تھا، سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر شہریار سلطان نے محکمہ کے 15 سے زائد افسران کے خلاف شکایات پر تحقیقات کے احکامات د ئیے تھے ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر و ممبر ایڈمن کو عہدوں سے ہٹانے کے بارہ دن گزرنے کے باوجود تاحال نئی تقرریاں نہیں کی گئیں۔