صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

NHAمیں چیف ایگزیکٹو ،ممبر ایڈمن کے عہدے 12روز سے خالی

  • پاکستان
NHAمیں چیف ایگزیکٹو ،ممبر ایڈمن کے عہدے 12روز سے خالی

اسلام آباد (ایس ایم زمان) این ایچ اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ممبر ایڈمن کے عہدے بارہ روز سے خالی ہیں۔۔۔

 مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسراور ممبر ایڈمن کی تقرری نہ ہونے کے باعث ادارہ کے اہم منصوبوں پر فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ این ایچ اے کے افسران کے خلاف مختلف شکایات پر تحقیقات بھی تعطل کا شکار ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل ہائی وے اتھارٹی محمد شہریارسلطان اور ممبر ایڈمن کو 5 نومبر کو عہدوں سے ہٹایا تھا، سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر شہریار سلطان نے محکمہ کے 15 سے زائد افسران کے خلاف شکایات پر تحقیقات کے احکامات د ئیے تھے ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر و ممبر ایڈمن کو عہدوں سے ہٹانے کے بارہ دن گزرنے کے باوجود تاحال نئی تقرریاں نہیں کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak