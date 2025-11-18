وارنٹ گرفتاری برقرار
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت نے مبینہ شراب و غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس میں طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔
