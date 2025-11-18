صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پمز میں سندھ ، بلوچستان کوٹہ پر نرسز بھرتی کیلئے دوبارہ امتحان ہوگا

  • پاکستان
فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی وزارت صحت کو 48خالی اسامیوں پر دوبارہ اشتہار کی ہدایت چارج نرسوں کی 200اسامیوں پر تقرری کیلئے امیدواروں کے نام وزارت کو ارسال

اسلام آباد (ایس ایم زمان) فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے وزارت قومی صحت کو سندھ اور بلوچستان کوٹہ کی گریڈ 16چارج نرسوں کی خالی اسامیوں پر امتحان کے لیے دوبارہ سمری بھجوانے کی ہدایت دی ہے۔ پمز ہسپتال میں گریڈ 16 کی نرسوں کی 248 اسامیوں میں سے سندھ اور بلوچستان کوٹہ کے لیے مختص 48 اسامیاں خالی رہ گئی ہیں۔فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے پمز ہسپتال میں چارج نرسوں کی 200 اسامیوں پر تقرری کے لیے امیدواروں کے نام وزارت قومی صحت کو بھجوا دئیے ہیں، جبکہ 48 خالی اسامیوں پر تقرری کے لیے نیا اشتہار جاری کرنے اور دوبارہ درخواستیں طلب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ وزارت قومی صحت کے مطابق بلوچستان کوٹہ کی 31 اور سندھ کوٹہ کی 17 اسامیاں خالی رہ گئی ہیں۔فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے مطابق دوبارہ تقرری کے بعد امیدواروں کی تعیناتی کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، اسناد کی تصدیق، ڈومیسائل کی تصدیق اور تجربے کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق سے مشروط ہوگی۔

