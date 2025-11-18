راولپنڈی ای بس سروس کا افتتاح کل متوقع،وزیراعلیٰ فیتہ کاٹیں گی
ابتدامیں چار روٹس پر 45بسیں چلائی جائینگی،یومیہ 20ہزار مسافر مستفید ہو نگے 25روپے کرایہ ،طلبا ،بزرگوں ، معذور افراد کو کرایہ میں استثنیٰ دینے کا اعلان متوقع
راولپنڈی (احمد بھٹی)الیکٹرک گرین بس سروس(ای بس سروس )کا افتتاح کل متوقع ،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف افتتاح کرینگی،واران ڈپو صدر اور لیاقت باغ میں سے کسی ایک مقام پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا ،سینئرصوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیرٹرانسپورٹ بلال اکبر بھی تقریب میں شرکت کرینگے ، تیاریاں عروج پرپہنچ گئیں ، ابتدائی طور پر چار روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی ،یومیہ 20 ہزار سے زائد مسافر مستفید ہو نگے ، کرایہ 25 روپے ہو گا۔
طلبا ،بزرگ شہریوں اور معذور افراد کو کرایہ میں استثنیٰ دینے کا اعلان بھی متوقع ہے ،ابتدائی طور پر چار روٹس پر 45 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، پنجاب ماس اتھارٹی کے زیر اہتمام میٹرو سٹیشن صدر اور اولڈ واران اڈا پر چارجنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں ، ابتدائی مرحلے میں مریڑ چوک سے 26 نمبر براستہ پشاور روڈ راجہ بازار سے کرال چوک ، سواں اڈا اور صدر سے اڈیالہ روڈ کے چار روٹس بنائے گئے ہیں ،بس کے اندر خواتین کے لئے 10، مردوں کے لئے 17اورمعذور افراد کے لئے چار نشستیں ہونگی، اس طرح بیٹھنے کے لئے کل 31 نشستیں ہونگی ،کل مسافروں کی تعداد 58 ہو گی ۔