27ویں ترمیم کیخلاف وکلا اور اپوزیشن کی احتجاجی ریلیاں
اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی سے ریلی اور وکلا نے جی پی او چوک سے ریلی نکالی قوم جبر کے نظام کو اکھاڑ پھینکے گی، سلمان اکرم ،سپریم کورٹ کو غیر موثر بنادیا ،نسوانہ
لاہور، اسلام آباد (سیاسی نمائندہ، کورٹ رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے )اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی سے چیئرنگ کراس تک احتجاجی ریلی نکالی ۔تمام اپوزیشن ارکان نے ‘کالے قانون’ اور 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاجی واک کی اور نعرے لگائے ، جبکہ 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف لاہور ہائیکورٹ بارایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جی پی او چوک سے ججز گیٹ اشارے تک ریلی نکالی گئی، وکلا نے حکومت کیخلاف نعرے بازی کی۔ریلی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے پیش کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ یہ ترامیم صوبوں میں محرومی پھیلانے کا باعث بنیں گی اور انہیں محض ذاتی مفادات کے لیے لایا جا رہا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین نے عوام کو احتجاج کی کال دی ہے اور ہم اس کال پر پورا اتریں گے ۔جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آج طاقت ور افراد کی ریاست بنتا جا رہا ہے ۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر براہِ راست حملہ کیا گیا ہے ، جس کی کسی طور اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ قوم بہادر ہے اور ایک دن ضرور جبر کے نظام کو اکھاڑ پھینکے گی۔ادھر 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف لاہور ہائیکورٹ بارایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جی پی او چوک سے ججز گیٹ اشارے تک ریلی نکالی گئی، وکلا نے حکومت کیخلاف نعرے بازی کی، قبل ازیں لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، صدر لاہور ہائیکورٹ بار ملک آصف نسوانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 ویں ترمیم کے ذریعے متوازی آئینی عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو غیر موثر بنادیا گیا،آج عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کیلئے کوئی عدالت موجود نہیں، ہم وکلا اس آئینی عدالت کو مسترد کرتے ہیں، ججز کے تبادلے کے اختیارات کو ہم وکلا مسترد کرتے ہیں، جیل میں بیٹھے ایک شخص کے خوف سے آپ نے استثنیٰ لیا ہے ،ہمیں اپنی صفوں میں چھپے غداروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے ،ہائیکورٹ بار اور لاہور بار ہر جمعرات کو اجلاس منعقد کرکے ریلی نکالیں گے ،کل آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی اگلا لائحہ عمل دے گی۔
جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ آج ہم پھر وہاں کھڑے ہیں جہاں اس ملک کی تاریخ میں بار بار کھڑا ہونا پڑا ہے ، ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے ، آج پھر وقت آ گیا ہے کھڑے ہونے کا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آج اس ملک میں شرافت، آئین اور قانون کی کوئی جگہ نہیں ہے ، ویگو ڈالا کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے اور اندھی گونگی عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے ، آج ہم سب کو متحد ہو کر اپنے حقوق کیلئے نکلنا ہو گا۔ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے گزشتہ روز جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا،محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد قیصر، مصطفی نواز کھوکھرپر مشتمل وفد نے جوڈیشل کمپلیکس خودکش دھماکا پر وکلا کیساتھ افسوس کا اظہار کیا اورخودکش دھماکے کے شہدا کیلئے فاتحہ خوانی کی، بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کے دوران علامہ راجہ ناصر عباس نے کہاکہ سرحدوں پر حملہ آوروں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہوگا اور آئین پر حملہ آوروں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہوگا۔جو طالبان کو لایا اس پر خدا کی لعنت ہو،جس نے آئین میں ترامیم کروائی اس پر بھی لعنت ہو،تا حیات استثنیٰ قرآن اور سنت کے خلاف ہے ، اسد قیصرنے کہاکہ ،26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ،ہم 26 ویں اور 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے ،مصطفی نواز کھوکھرنے کہاکہ 27 ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے احتجاج کریں گے ،آزاد عدلیہ پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ ملکر تحریک چلائیں گے ۔