قومی اسمبلی ، سینیٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی تقرری پر ڈیڈلاک برقرار
فریقین پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ، اپوزیشن اپنے دونوں نام بدلنے کو تیار نہیں
اسلام آباد (سہیل خان) قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی تقرریوں پر ڈیڈلاک برقرار ہے ، آئینی متاثرین کی آہ و بکا پر کہیں سے بھی جواب آسکتا ہے ۔ سرد موسم میں سیاسی گرما گرمی کے باعث پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی عدم تقرری پر اپوزیشن اور سپیکر و چیئرمین سینیٹ میں ڈیڈلاک (تعطل) پیدا ہو گیا ہے ۔ اب فریقین پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی تعیناتی کے معاملے میں تمام آئینی و قانونی تقاضے پورے کر چکے ہیں۔اس بارے میں پی ٹی آئی کے رہنما سے سپیکر اور چیئرمین سینیٹ کے چیمبرز میں جا کر بات نہ کرنے سے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ؟ کوئی اپوزیشن کی نہیں سنتا۔ چیئرمین سینیٹ کے سامنے سیف اللہ ابڑو نے استعفے کا اعلان کیا، سارا ایوان گواہ ہے ۔ ان کے اعلان کے بعد تو انہیں ایوان میں آنے کی اجازت دینے سے قبل استعفے کے اعلان سے متعلق چیمبر میں وضاحت کے لیے طلب کرنا چاہیے تھا۔ کسی کے چیمبر میں جا کر کیا کریں گے ؟