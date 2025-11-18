سندھ حکومت نے آئینی بینچز سندھ ہائیکورٹ آرڈیننس جاری کردیا
گورنر کی منظوری کے بعد نافذ،آرٹیکل 199 کے کیسز صرف آئینی بینچز سنیں گے
کراچی (سٹاف رپورٹر ) سندھ حکومت نے آئینی بینچز سندھ ہائی کورٹ آرڈیننس 2025 جاری کردیا، جو 15 نومبر کو گورنر سندھ کی منظوری کے بعد نافذالعمل ہوگیا۔ سندھ بھر میں تمام آرٹیکل 199 کے کیسز صرف آئینی بینچز سنیں گے ۔ آرٹیکل 199 کے زیر التوا تمام کیسز بھی آئینی بینچز کو منتقل کر دئیے گئے ہیں۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج بینچز کے ہیڈ مقرر کئے جائیں گے ۔ آئینی بینچ کے جج کا تقرر مسترد یا انکار کرنا بدانتظامی تصور ہوگا، مفادات کے ٹکراؤ پر جج کیس ٹو کیس بنیاد پر خود کو الگ کر سکتا ہے ۔ آئینی بینچز کے لیے الگ رجسٹریاں قائم ہوں گی۔ کیسز کی سماعت پہلے دائر، پہلے سماعت کے اصول پر ہوگی۔ فوری نوعیت کے کیسز 14 دن میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔