ڈی آئی خان : فتنہ الخوارج کے سرغنہ عالم محسود سمیت 10 دہشتگرد ہلاک، 4 زخمی
کلاچی میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران مارے گئے 4خوارجیوں کا تعلق افغانستان سے ہے :ذرائع حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ، نوجوانوں کو فوج کیخلاف اکساتے ہیں:دہشتگرد احسان اللہ کے انکشافات
پشاور(بیورورپورٹ،دنیا نیوز)ڈیرہ اسمٰعیل خان میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کے سرغنہ عالم محسود سمیت 10 دہشتگرد ہلاک اور 4زخمی ہوگئے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسمٰعیل خان کے علاقے کلاچی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا، اس دوران 4 خوارجی زخمی بھی ہوئے ، ہلاک کئے گئے 4 خوارجیوں کا تعلق افغانستان سے ہے ۔سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونیوالے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، خود کش جیکٹس ، آئی ای ڈیز اور اسلحہ برآمد ہوا۔سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خوارجی سرغنہ عالم محسود 2008 میں نواز کوٹ پوسٹ پر حملے میں ملوث تھا جبکہ بنوں جیل اور آرمی پوسٹ پر حملے میں بھی ملوث رہا ہے ۔
علاوہ ازیں خارجی دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا ۔ احسان اللہ نے ویڈیو بیان میں کہا ہے میرا نام احسان اللہ ولد عبدالجنان قوم محسود ہے ، فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر فوج کے خلاف اکساتے ہیں۔ احسان اللہ کا کہنا ہے دہشت گرد کمانڈر زبدری، مشتاق، گرنیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی، ہم نے تتور میں پولیس سٹیشن اور بکتربند گاڑی پر حملے سمیت کئی کارروائیاں کیں۔خارجی احسان اللہ نے کہا فتنہ الخوارج نوجوانوں کی ذہن سازی ، فوج کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں، خارجی کمانڈر ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری کی طرف بھی دھکیلتے ہیں۔احسان اللہ نے کہا خوارجی کمانڈر ہمارے ساتھ بداخلاقی کرتے تھے ، حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ہیں، جب میں نے انہیں دیکھا تو پتہ چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے ۔خارجی دہشتگرد کا کہنا ہے میں نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ،میں نے نماز اور کلمے سیکھے جو پہلے نہیں آتے تھے ، نوجوانوں سے اپیل ہے دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں۔دہشتگرد احسان اللہ نے کہا ہم ان خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔