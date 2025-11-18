برہان کاقتل مجرمانہ معاملہ،زلمے خلیل زاد نے داعش سے جوڑکرغلط تاثرپیداکیا:وزارت اطلاعات
اسلام آباد (این این آئی)وزارت اطلاعات ونشریات نے امریکا کے سابق خصوصی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کے اس دعوے کی تردید کر دی جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ داعش خراسان (آئی ایس آئی ایس-کے) کے ایک کمانڈر کو پنجاب میں ہلاک کیا گیا ہے۔
اس کے جواب میں وزارت اطلاعات و نشریات کے سرکاری فیکٹ چیکنگ اکاؤنٹ نے کہا کہ مذکورہ واقعہ اختر آباد میں نہیں بلکہ 2 مارچ کو ضلع قصور کے علاقے حبیب آباد میں پیش آیا تھا۔ ہلاک ہونے والا شخص برہان ڈکیتی/چوری کی واردات یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوا تھا، یہ کوئی کاؤنٹر ٹیرر آپریشن نہیں تھا جب کہ اس واقعے کی ایف آئی آر 6 مارچ کو تھانہ صدر پتوکی میں درج کی گئی تھی۔برہان اپنے سسر شاہ محمد کے ساتھ حبیب آباد کی فروٹ مارکیٹ کے قریب رہائش پذیر تھا۔قابلِ اعتماد سکیورٹی جائزوں کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داعش خراسان کے عناصر کی کوئی موجودگی نہیں ہے ۔ برہان کے داعش خراسان سے تعلق یا اس کے کمانڈر ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، زلمے خلیل زاد نے ذاتی دشمنی پر مبنی قتل کو دہشت گردی سے جوڑ کر پنجاب میں داعش خراسان کی سرگرمیوں کا غلط تاثر پیدا کیا۔ یہ کیس مکمل طور پر ایک مجرمانہ معاملہ ہے اور اس کا شدت پسندی یا منظم دہشت گرد گروہوں سے کوئی تعلق نہیں۔