سول سروسز اکیڈمی کے وفد کی سپیکر ملک محمد احمد سے ملاقات ،پارلیمانی نظام پر گفتگو

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں سول سروسز اکیڈمی کے 60 رکنی وفد نے سپیکر ملک محمد احمد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سپیکر نے عوامی مسائل کے حل، قانون سازی کے مختلف مراحل اور پارلیمانی نظام کی فعالیت پر تفصیلی گفتگو کی۔

سپیکر نے بتایا کہ پنجاب کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کمیٹی سسٹم کو مکمل طور پر بااختیار بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شفافیت، موثر نگرانی اور پارلیمانی فیصلوں کی مضبوطی کو نئی جہتیں ملی ہیں۔ وفد کو دورہ اسمبلی کے موقع پر قانون سازی کے طریقہ کار، پارلیمانی روایات اور ایوان کے اندر کام کرنے والے مختلف مراحل سے متعلق جامع بریفنگ دی گئی۔ اس دوران وفد نے ایوان، کمیٹی رومز اور میڈیا گیلری کا معائنہ کیا۔ 

