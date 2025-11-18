صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل پر جیل سے باہر آنیوالا بالکل ٹھیک ہوجاتا : جسٹس کیانی

  • پاکستان
میڈیکل پر جیل سے باہر آنیوالا بالکل ٹھیک ہوجاتا : جسٹس کیانی

جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے باہر آ کر وہ دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا اور اُسے کچھ نہیں ہوتا:ریمارکس

اسلام آباد (نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ میں میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے قیدیوں کی طبی بنیادوں پر رہائی سے متعلق دلچسپ اور معنی خیز ریمارکس دیئے ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے ، میڈیکل گراؤنڈ پر باہر آ کر پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے ، وہ دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا ہے اور اُسے کچھ نہیں ہوتا۔ 

