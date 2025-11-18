میڈیکل پر جیل سے باہر آنیوالا بالکل ٹھیک ہوجاتا : جسٹس کیانی
جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے باہر آ کر وہ دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا اور اُسے کچھ نہیں ہوتا:ریمارکس
اسلام آباد (نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ میں میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے قیدیوں کی طبی بنیادوں پر رہائی سے متعلق دلچسپ اور معنی خیز ریمارکس دیئے ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے ، میڈیکل گراؤنڈ پر باہر آ کر پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے ، وہ دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا ہے اور اُسے کچھ نہیں ہوتا۔