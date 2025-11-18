صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت کے 3بینچ تشکیل، مزید دو ججز نے حلف اٹھا لیا

  • پاکستان
اسلام آباد(این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچ تشکیل دے دیئے گئے، مزید دو ججز نے حلف اٹھا لیا۔

 چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائیکورٹ کے کانفرنس روم میں ہوئی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے تین بینچ تشکیل دے دیئے۔ بینچ 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقی نجفی اور جسٹس ارشد حسین، بینچ 2 میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے کے آغا اور بینچ 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان شامل ہیں۔ 

