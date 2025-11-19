حکومت حالات کو نارمل کرے
اسلام آباد(آئی این پی)پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ حکومت جمہوری طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلے۔۔۔
جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے بارے میں وقت ثابت کرے گا کہ یہ ٹھیک ہوئی ہیں یا غلط۔ ترامیم ٹھیک ہوئی ہیں تو اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کوئی اور لینے آجائے گا۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر احتساب ہوا ہے تو سیاستدانوں کا ہوا ہے ۔ اور ملک میں صرف صدر زرداری کے استثنیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے ۔اس وقت بھی ایک سابق وزیر اعظم جیل میں بند ہے ۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں معاملات کو نارمل کرے ۔پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقرری ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات بھی کرائی جائے۔