حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع
پشاور (بیورو رپورٹ) پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع کردی۔۔۔
جسٹس اعجاز انور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیل کیلئے دائر درخواست پر سماعت کی ، وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلی ٰسہیل آفریدی پر اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں مقدمات درج ہیں،وزیر اعلیٰ کو تفصیل فراہم کر دی جائے تاکہ وہ متعلقہ عدالتوں میں رجوع کر سکیں ،عدالت نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے فریقین سے مقدمات کی تفصیل دوبارہ طلب کر لی ، عدالت نے وزیر اعلیٰ کو 27 نومبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔