صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع

  • پاکستان
حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع

پشاور (بیورو رپورٹ) پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع کردی۔۔۔

 جسٹس اعجاز انور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیل کیلئے دائر درخواست پر سماعت کی ، وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلی ٰسہیل آفریدی پر اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں مقدمات درج ہیں،وزیر اعلیٰ کو تفصیل فراہم کر دی جائے تاکہ وہ متعلقہ عدالتوں میں رجوع کر سکیں ،عدالت نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے فریقین سے مقدمات کی تفصیل دوبارہ طلب کر لی ، عدالت نے وزیر اعلیٰ کو 27 نومبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں ، شہر ی لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

لاہور :ٹریکٹر ٹرالی کی موٹرسائیکلوں کو ٹکر،2افراد جاں بحق

امپورٹڈ شراب فروخت کرنے والا ملزم دھر لیاگیا

ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کا نشانہ بنانے والا گرفتار

سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد

جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار پر کارروائی، دو شکاری گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak