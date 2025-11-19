صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این سی سی آئی کرپشن سکینڈل 9 افسر وں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا

  • پاکستان
این سی سی آئی کرپشن سکینڈل 9 افسر وں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا

اسلام آباد(آئی این پی)قومی سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی) میں کرپشن سکینڈل اور ناقص کارکردگی میں ملوث 9 افسروں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کرپشن سکینڈل میں ملوث ایڈیشنل ڈائریکٹر پشاور عامر نذیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ حیدر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان،راولپنڈی، گوجرانوالہ اور ایبٹ آباد کے 4 سب انسپکٹروں کواین سی ای آئی ہیڈکوارٹرز میں کلوز کردیاگیا ہے۔ یاد رہے این سی سی آئی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری سمیت پانچ افسر وں کو لاکھوں روپے کی کرپشن الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔

